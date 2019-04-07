المتهم الثانى بواقعة عنتيل السلام الكفيف:"كنت بصور الفتيات وهو بيتحرش بيهم"

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة السلام، لأقوال المتهم الثانى فى واقعة "عنتيل السلام الكفيف" المتهم بالتحرش بالفتيات.

واعترف المتهم "مدحت.م"، بمساعدة المتهم الأول "محمد.س" فى تصوير عدد من الفتيات أثناء تحرشه بهن داخل منزله، لابتزازهن بالعودة مرة أخرى، مؤكدا أن دوره اقتصر على تصوير الفتيات فقط نظرا لحالته المادية الضيقة.

كانت نيابة السلام أمرت بحبس "محمد. س" 45 سنة كفيف، ومساعده "مدحت.م" 18 سنة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة اغتصاب القاصرات وتصويرهن.

بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة السلام ثانى، بلاغا من "م. و" 14سنة تتهم فيه رجل كفيف، باستدراجها لتنظيف شقته، واغتصابها وتصويرها وتهديدها بنشر مقطع الفيديو فى حال عدم مواظبتها على الحضور لشقته لممارسة الجنس، و بإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وتبين أن الفتاة ليست الضحية الأولى للمتهم الكفيف ومساعده، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام.