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المالية تعلن تحويل بورسعيد لمحافظة رقمية.. وإلغاء التعامل بالدفاتر الورقية

الأحد، 07 أبريل 2019 08:53 م
المالية تعلن تحويل بورسعيد لمحافظة رقمية.. وإلغاء التعامل بالدفاتر الورقية وزير المالية الدكتور محمد معيط
كتب محمد شرقاوى
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قال إبراهيم عبد العزيز، رئيس الإدارية المركزية للمديريات المالية بوزارة المالية، إنه "تم تحويل بورسعيد لمحافظة رقمية، وإلغاء التعامل بالدفاتر الورقية في التعاملات الحكومية".
 
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه "سيتم تحويل جميع المحافظات لتعاملات رقمية خلال الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة عبر إلغاء التعامل بالدفاتر الورقية في كل إدارات المحافظات، والبدء في تأهيل المحافظات للعمل بالمنظومة الرقمية.
 
وذكر أنه "نسعى خلال الفترة المقبلة لتعميم الميكنة المالية من أجل خدمة المواطن، والتعامل الرقمي رسالة بأن الحكومة تريد الشفافية للمواطن في إنجاز خدماته".
 
 

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