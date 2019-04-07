المالية: بدء المشروع القومى للتحول الرقمى للدولة تنفيذا لتكليفات الرئيس

كتب - أحمد يعقوب

بدأت وزارة المالية فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن المشروع القومى للتحول الرقمي للدولة عبر إلغاء التعامل بالدفاتر الورقية في كل ادارات المحافظات، والبدء في تأهيل المحافظات للعمل بالمنظومة الرقمية بالاستفادة من نجاح الوزارة فى مد شبكة المعلومات المالية الحكومية لجميع مكاتب المحافظين بما يسمح لهم بمتابعة برامج الانفاق العام بمحافظاتهم لحظيا.

وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اتفق مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي تحويل بورسعيد لأول محافظة رقمية بالجمهورية، عبر سرعة تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية للمحافظة، حيث قرر وزير المالية تشكيل فريق عمل من المحاسبين الماليين بالوزارة وخبراء متخصصين من الادارة المركزية للحاسب الالي برئاسة المحاسب عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية للقيام بجميع الاجراءات اللازمة لميكنة دورة العمل الداخلي بجميع ادارات المحافظة ثم المحافظات الاخرى تباعا حتي تتواكب مع التطبيق الامثل لنظم ميكنة المالية العامة التي تطبقها الوزارة.

وأضاف البيان، أن وزارة المالية، تخطط لبدء تنفيذ مشروع الرقمنة، أيضا فى محافظات كفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبجامعة قناة السويس، تمهيدا لتعميمه علي جميع المحافظات والجامعات الحكومية، حيث إن المنظومة الجديدة تستهدف ايضا إحكام الرقابة علي جميع برامج الانفاق العام الي جانب دعم جهود الدولة لرفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتحسين أداء الإدارة المحلية والجهاز الاداري للدولة.

وأشار عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إلي أن فريق العمل سيساعد في رفع كفاءة الكوادر الإدارية بديوان عام المحافظات المختلفة وتدريبها وتأهيلها علي مواكبة التطور والتحول التكنولوجي بمشروع التحول الرقمي للدولة، مع الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة للشئون المالية للدولة لتحقيق الاهداف العامة للسياسة المالية للحكومة وخطط وزارة المالية خاصة التي تستهدف تحقيق فائض اولي بالموازنة وخفض العجز الكلي واقصي درجات الرقابة علي تنفيذ برامج الموازنة العامة.

وقال إن وحدة التدريب الداخلى التابعة لقطاع الحسابات والمديريات المالية وبناء علي طلب محافظ بورسعيد، انتهت بالفعل من دراسة المهام الوظيفية لجميع العاملين بديوان عام المحافظة والمديريات الخدمية بالمحافظة، كما حدد الفريق جميع احتياجات المحافظة من البرامج المحاسبية المطلوبة كي تتواكب مع منظومتي ادارة معلومات المالية الحكومية GFMIS والدفع والتحصيل الالكتروني للمستحقات والمدفوعات الحكومية Gps، لافتا الي ان القطاع انتهي ايضا من إعداد الحقيبة التدريبية للبرنامج التنشيطي المتكامل الذي سيتم تنفيذه فى جميع المحافظات في اطار مشروع التحول الرقمي.

وحول الدورات التدريبية التي يتضمنها البرنامج التنشيطي المتكامل، أوضح عواد أنها ستنطلق بمحافظة كفر الشيخ من غد الاثنين 8 أبريل الحالي وحتي و18 أبريل، حيث تشمل 4 برامج رئيسية اولها برنامج لمديري الشئون المالية، والثاني برنامج تدريبي لمديري التخطيط والمتابعة، والثالث برنامج تدريبي لمديري العقود والمشتريات والرابع برنامج تدريبي لمديري ادارات المخازن. والبرامج الاربعة تنفذ علي مستوي الديوان العام لكل محافظة ومديريات الخدمات بها.