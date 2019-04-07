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الدكتورة رانيا المشاط: قطاع السياحة حقق نموا بنسبة 16.5٪ فى 2018

الأحد، 07 أبريل 2019 12:54 م
الدكتورة رانيا المشاط: قطاع السياحة حقق نموا بنسبة 16.5٪ فى 2018 وزيرتا السياحة و الاستثمار مع رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى
كتبت آمال رسلان
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عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اجتماعا مع بورج براند رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش مشاركتهما فى منتدى الاقتصاد العالمى للشرق الأوسط، وشمال أفريقيا الذى يٌعقد حاليا فى منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 6 وحتى 7 إبريل الجارى.

خلال الاجتماع، عرضت وزيرتا السياحة والاستثمار والتعاون الدولى، كافة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكيلية والمؤسسية التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، لتحسين مناخ الاستثمار والسياحة، والتى من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، حيث تم التأكيد على أن الحكومة تعمل على تحقيق إصلاحات هيكلية فى كافة القطاعات فى إطار برنامج الحكومة للغصلاح الاقتصادى، والذى يحظى بدعم وإشادة من المؤسسات الدولية.

وأشاد بورج براند رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتقدم الذى تحرزه مصر على كافة الأصعدة ولاسيما فى المجال الاقتصادى، فى ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر.

من جانبها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إلى التحسن الذى شهدته أعداد السياحة الوافدة إلى مصر، لافتة إلى تقرير المجلس الدولى للسياحة والسفر الذى أكد على أن قطاع السياحة في مصر حقق انتعاشة كبيرة فى عام 2018، حيث حقق نموا بنسبة 16.5%، وهو أعلى من متوسط النمو العالمى البالغ 3.9 %.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على دعم القيادة السياسية فى مصر لقطاع السياحة، وأهمية القطاع كأحد العناصر الداعمة للاقتصاد القومى.

وأشارت وزيرة السياحة إلى أن الوزارة أقامت منذ أسابيع أول منتدى إقليمى للابتكار التكنولوجى فى السياحة فى القاهرة، وتم خلاله مناقشة النماذج الناجحة للحكومات فى التحول الرقمى فى السياحة، ودور الابتكار التكنولوجي، وأهمية الحلول الرقمية فى تعزيز التجربة السياحية، ومناقشة ما يمكن توقعه فى المستقبل بفضل التقدم التكنولوجى والاستفادة من ذلك فى قطاع السياحة.

وأضافت:  أقيم خلال هذا المنتدى المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة فى مجال السياحة لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية لإلقاء الضوء على المعالم والأماكن السياحية في مصر، والترويج للسياحة المصرية بطرق جديدة ومبتكرة.

كما أعربت وزيرة السياحة عن سعادتها بوجودها كرئيس مشارك هذا العام فى المنتدى، مشيرة إلى أنه ناقش موضوعات غاية فى الأهمية مثل الثورة الصناعية الرابعة في العالم العربى، والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتعزيز التراث الفني والثقافي للدول.

وأشارت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى أن الحكومة المصرية عملت وتعمل على تأسيس بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين، والأجانب لدفع عجلة النمو الاقتصادى، وتحسين مستويات المعيشة، وزيادة الإنتاجية المحلية، ودعم القدرة التنافسية لمصر، ويتم تحقيق ذلك من خلال تعزيز الحوافز المناسبة والتى نص عليها قانون الاستثمار، ووصلت إلى 50 %، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة خاصة فى ظل استمرار المشروعات التى تقوم بها الحكومة فى مجالات البنية الاساسية، وفى ضخ استثمارات فى العنصر البشرى، خاصة فى قطاعى الصحة والتعليم، ودعم الشركات الناشئة وتشجيعهم على الابتكار.


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