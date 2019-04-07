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الحزب الديمقراطى فى المالديف يعلن فوزه فى الانتخابات البرلمانية

الأحد، 07 أبريل 2019 12:04 م
الحزب الديمقراطى فى المالديف يعلن فوزه فى الانتخابات البرلمانية صندوق انتخابات ـ صورة أرشيفية
ماليه (أ ش أ)
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أعلن حزب رئيس المالديف إبراهيم محمد صلح "الحزب الديمقراطى المالديفى" اليوم الأحد فوزه فى الانتخابات البرلمانية التى شهدتها البلاد أمس.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أنه من المتوقع أن تصدر النتائج الرسمية فى وقت لاحق اليوم، مشيرة إلى أنه حتى الآن حصل الحزب الديمقراطى المالديفى على 60 مقعدا من أصل 87 مقعدا فى البرلمان وفقا لتقارير محلية.

وقد تكون هذه هى المرة الأولى التى يفوز فيها حزب واحد بالأغلبية فى البرلمان منذ أن أصبحت البلاد دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب فى عام 2008 بعد عقود من الحكم الاستبدادى.

يشار إلى أن أكثر من 246 ألف شخص لهم حق التصويت فى هذه الانتخابات لاختيار أعضاء البرلمان .. وبلغت نسبة المشاركة فى الانتخابات التى جرت أمس (السبت) أكثر من 78 فى المائة.

وكان محمد صلح قد فاز فى الانتخابات الرئاسية التى جرت فى سبتمبر الماضى على منافسه الرئيس السابق يمين عبد القيوم، حيث بعث هذا الفوز الأمل فى نفوس الشباب نحو تحقيق الديمقراطية فى البلاد.

 


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