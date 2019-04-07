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الأزهر يطلق حملة "أولو الأرحام" للتوعية بمخاطر العنف الأسرى

الأحد، 07 أبريل 2019 04:40 م
الأزهر يطلق حملة "أولو الأرحام" للتوعية بمخاطر العنف الأسرى مشيخة الأزهر -أرشيفية
كتب لؤى على
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أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف، اليوم الأحد، أولى رسائل حملة "أولو الأرحام"، التي تستهدف التوعية بخطورة وأسباب تزايد العنف الأسري، ومخاطر ذلك على استقرار الأسرة والمجتمع، وتوضيح الأسس السليمة لترسيخ روح المودة والرحمة بين أفراد الأسرة.

وتتضمن الحملة مجموعة من الفيديوهات القصيرة، التي يتناول كل منها أحد أسباب العنف داخل الأسرة، مثل الأساليب الخاطئة للتربية، والعنف المرتبط بخلافات الميراث، والعنف الناتج عن التنمر، والعنف اللفظي المترتب على أساليب الإذلال والتحقير، وتعنيف الأبناء بسبب الأداء التعليمي، والعنف الذي يتعرض له الأبناء بسبب انفصال الوالدين.
 
وتقدم الحملة عبر رسائلها مجموعة من النصائح الشرعية والأساليب الاجتماعية والنفسية، لتوعية جميع أفراد الأسرة بخطورة تلك الممارسات، مع تقديم طرق تعامل بديلة قائمة على المودة والتراحم.
 
رابط الرسالة الأولى للحملة
 
 
 
 

 


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الازهر الشريف

شيخ الازهر

مشيخة الازهر

حملة اولو الارحام

العنف الاسرى

احمد الطيب




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