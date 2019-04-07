ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعات البنوك والاستثمار والخدمات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.51% رابحا عدد 21.43 نقطة ليصل مستوى 1440.73 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملاتن بحجم 5.7 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.4 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 82.58% مدفوعا بصعود أسهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 8.47%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 4.95%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.46%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.18%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.94%، وصعد قطاع الخدمات بنسبة 7.48% مدفوعا بصعود سهم عقارات السيف بنسبة 4.95%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.49%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 2.87% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.89%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 12.86% بضغوط هبوط سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 4.76%.