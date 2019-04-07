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أطفال مصريون يشاركون فى دورات البرلمان العربى للطفل بالإمارات

الأحد، 07 أبريل 2019 01:06 م
أطفال مصريون يشاركون فى دورات البرلمان العربى للطفل بالإمارات الدكتورة عزة العشماوى أمين المجلس القومى للأمومة والطفولة
كتب وليد عبد السلام
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أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن مشاركة عدد من أطفال الفريق الوطنى للحماية ومناهضة العنف ضد الأطفال، فى البرلمان العربى للطفل بجلسته الافتتاحية بإمارة الشارقة، بدولة الإمارات، والذى يعد أحد المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية، بمشاركة أطفال الوطن العربى.
 
وفتتحت أولى دورات البرلمان صباح اليوم الأحد، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، وبرعاية وحضور الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وصاحب مبادرة إنشاء البرلمان العربى للطفل، وعددا من كبار الشخصيات والسفراء العرب.
 
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس أفاد 4 أطفال ليكونوا الوفد المصرى المشارك فى جلسات البرلمان، بصحبة ممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة، مشيرة إلى أن الطفل شريف محمود عبد المجيد، من جمهورية مصر العربية، ترأس الجلسة الافتتاحية.
 
وأكدت على أهمية هذه المبادرة والتى تأتى فى إطار الاهتمام بتعزيز دور وآليات مشاركة الأطفال فى إطار من التقارب بين الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية، وخلق بيئة ملائمة تدعم حقوق الطفل وتعزز من التنشئة السياسية للأجيال الناشئة، والتى تعمل على إكسابهم مهارات الممارسة الحقيقية للديموقراطية وتؤهلهم لبناء مجتمعاتهم بمزيد من الحب والعطاء لبلدانهم خاصة فى ظل الظروف التى يمر بها الوطن العربى. 
 
وأثنت على إنشاء برلمان يضم مجموعة من أطفال الوطن العربى بهذا الشكل الراقى والذى يعد نهج جديد من توليهم القيادة لفهم المستقبل المشرق، مشيدة بالجهود التى تقوم بها دولة الإمارات العربية الشقيقة بالاهتمام بالطفل العربى.
 
جدير بالذكر أن المجلس القومى للطفولة والأمومة، قد قام بتشكيل فريق الدعوة الوطنى لإنفاذ حقوق الطفل التى نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية لبناء جيل مدرك لواجباته تجاه المجتمع المحيط به وواع لكافة حقوقه فى التعليم والصحة والحماية والمشاركة والرفاهه وفقا لمبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتفعيلا "لحق مشاركة الأطفال".

 


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