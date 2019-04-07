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أسعار النفط والبحث والاستكشاف أهم محاور مباحثات وزيرى البترول المصرى والسعودى

الأحد، 07 أبريل 2019 10:26 ص
أسعار النفط والبحث والاستكشاف أهم محاور مباحثات وزيرى البترول المصرى والسعودى وزير البترول ونظيره السعودى خلال المباحثات
كتبت مروة الغول
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عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره السعودى، المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بحثا خلالها سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك فى مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية إلى جانب استعراض الموقف الحالى لأسواق البترول العالمية والأسعار.

 

جاء اللقاء على هامش مشاركتهما فى أعمال المنتدى الاقتصادى العالمى "دافوس – البحر الميت" بالعاصمة الأردنية عمان، حيث شهدت جلسة المباحثات بين الملا والفالح، تبادل الآراء حول الفرص البترولية  والغازية فى منطقة البحر الأحمر، وفرص التعاون الثنائى بين البلدين فى هذه المنطقة الواعدة فى ضوء التوجه لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف خلال المرحلة المقبلة وطرح مصر مؤخرا لأول مزايدة عالمية في البحر الأحمر تتضمن 10 مناطق جديدة للبحث عن البترول والغاز، و أكد الوزيران على أهمية التعاون في مجال البحث والاستكشاف فى البحر الأحمر من خلال نقل وتبادل المعلومات الفنية والجيولوجية التي تعزز فرص جذب استثمارات كبرى الشركات العالمية للعمل في هذه المنطقة.

 

وتم خلال المباحثات استعراض فرص التعاون في أنشطة التعدين وتبادل المعلومات والخبرات خاصة أن كلا البلدين يعمل على تنفيذ رؤية استراتيجية خاصة به لتطوير هذا القطاع الحيوى وزيادة مساهمته في الناتج المحلى وتعزيز القيمة المضافة وتحويله الى أحد أهم مصادر الإيرادات في الاقتصاد بالإضافة الى دعم تبادل المعلومات الفنية والجيولوجية والخبرات في ظل تشابه الطبيعة الجيولوجية لكلا البلدين في بعض المناطق.

 

كما بحث الملا والفالح تطورات أسواق البترول العالمية والموقف الحالى لأسعار خام برنت والعوامل المؤثرة في مستويات الأسعار عالمياً، وتبادل وجهات النظر حول توقعات الأسعار العالمية خلال الفترة القادمة.

 

وعلى جانب آخر عقد المهندس طارق الملا والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى جلسة مباحثات مع عدد من وزراء الحكومة الأردنية المعنيين تم خلالها استعراض ترتيبات عقد الاجتماع المقبل للجنة العليا المصرية الأردنية برئاسة رئيسا الوزراء فى البلدين خلال الفترة القادمة.

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