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وكيل تعليم أسيوط: جميع الأسئلة من الكتاب المدرسى وبعيدة عن الصبغة السياسية

السبت، 06 أبريل 2019 01:45 م
وكيل تعليم أسيوط: جميع الأسئلة من الكتاب المدرسى وبعيدة عن الصبغة السياسية صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط،
أسيوط - هيثم البدرى
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عقد صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إجتماعا موسعا ضم المديرين والموجهين العموم، ومديرى الإدارات وذلك لمناقشة الإستعدادات النهائية الخاصة بإمتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة "الإعدادية" والتى من المقرر أن تبدأ 30 أبريل الجارى، وذلك بحضور الدكتور محمد السيد وكيل المديرية ومحمد عبد المحسن مدير عام الشئون التنفيذية وهشام طاهر مدير إدارة شئون الطلاب.

وأكد وكيل الوزارة، خلال بيان له اليوم، على ضرورة زيارة مديرى الإدارات والموجهين للمدارس بكافة المراحل التعليمية للتأكد من تنفيذ خطة المنهج والإنتهاء منها كاملة، وكذلك المراجعة مع الطلاب قبل بدء الإمتحانات

وطالب "فتحى" مديرى الإدارات والموجهين العموم بضرورة أن تكون ورقة الامتحانات مطبوعة بالكمبيوتر وبخط واضح وأن تكون جميع الأسئلة من الكتاب المدرسى وبعيدة عن الصبغة السياسية وخالية من التعقيد والغموض، مشددا على ضرورة الإلتزام بالقرار الوزارى (313) الخاص بالتقويم الشامل.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن تكون الإضاءة والتهوية داخل اللجان كافية مع التأكد من سلامة الوصلات الكهربائية حفاظا على سلامة الطلاب، مشددا على ضرورة غلق بوابات المدارس وعدم السماح لأى شخص دخول المدرسة أثناء فترة الإمتحانات لغير المختصين وعدم وجود محمول بيد المعلم أو الطالب داخل اللجنة، وكذلك التأمين الكامل للكنترولات داخل هذه المدارس .

وشدد وكيل الوزارة على تنفيذ توجيهات المحافظ اللواء جمال نور الدين، بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بأداء الطلاب للإمتحانات فى جو من الهدوء والإنضباط بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم، ومحاربة الغش وعدم السماح به ومساءلة من يخالف ذلك. 

 

 

 

 


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