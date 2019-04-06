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وزير خارجية روسيا عن موعد استئناف الرحلات الجوية: لا نفرض حصارا

السبت، 06 أبريل 2019 02:39 م
وزير خارجية روسيا عن موعد استئناف الرحلات الجوية: لا نفرض حصارا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
كتب : أحمد جمعة
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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن بلاده لديها مطالبات محددة من الجانب المصرى حول تكثيف إجراءات التأمين ومواصلة المشاورات بين اللجان الفنية بين البلدين لاستئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة فى القريب العاجل.
 
 
وردا على سؤال اليوم السابع حول سبب عدم استئناف روسيا للرحلات الجوية الى مصر على مدار أربعة أعوام فى المقابل تواصل استئنافها إلى تركيا على الرغم من حادثة مقتل السفير الروسى فى أنقرة، قال وزير الخارجية الروسى "الإجابة حول موعد استئناف الرحلات الجوية  لدى مصر  وشعرت من السؤال أننا نفرض حصارا على مصر وهذا غير صحيح والسؤال غير مقبول".

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