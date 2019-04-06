وزير الزراعة يصل الشرقية لتفقد عدد من المشروعات الزراعية.. صور

وصل الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى ديوان عام محافظة الشرقية، الذى من المقرر أن يقوم بجولة لتفقد عدد من المشروعات الزراعية بمدينة الزقازيق وأبو حماد .

كان فى استقباله الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وقيادات الجهاز التنفيذى، ومن المقرر أن يتفقد معهد صحة الحيوان بالزقازيق، ومشروع الدواجن " بيض المائدة" بعدين ومشروعات أخرى.

ومن جانبه قال المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، لـ"اليوم السابع"، إنه من المقرر ضمن الجولة تفقد حقول القمح، للإعلان عن بدء موسم الحصاد المقرر يوم 10 أبريل الجارى، مؤكد على أن إجمالى مساحة المنزرعة من محصول القمح هذا الموسم تبلغ 389 ألفًا و690 فدانا بزمام المحافظة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعى القمح والنزول للمزارعين فى الحقول ومناطق توريد وتجميع المحصول وإنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول لاستلام المحصول وسرعة نقلها وتخزينها بالشون والصوامع المخصصة لعملية التخزين بطريقة سليمة بإجمالى سعة تخزينية تبلغ 543291 طن قمح بمراكز الزقازيق، (القنايات، ديرب نجم، كفر صقر، قصاصين الأزهار، فاقوس، ههيا، منيا القمح، أبوحماد، أبو كبير، مشتول السوق، الحسينية، بلبيس).