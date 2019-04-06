وزير الزراعة يتفقد اليوم عددا من المشروعات الزراعية بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

يستقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ظهر السبت، الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الذى من المقرر أن يقوم بجولة لتفقد عدد من المشروعات الزراعية بمدينة الزقازيق ومراكز أخرى.

وأوضح المهندس علاء عفيفى، وكيل وزارة الزراعة، لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر ضمن الجولة تفقد حقول القمح للإعلان عن بدء موسم الحصاد المقرر يوم 10 أبريل الحالى، مؤكدا أن إجمالى المساحة المنزرعة من محصول القمح هذا الموسم تبلغ 389 ألفا و690 فدانا بالمحافظة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعى القمح والنزول للمزارعين فى الحقول ومناطق توريد وتجميع المحصول وإنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول وسرعة نقله وتخزينه بالشون والصوامع المخصصة لعملية التخزين بطريقة سليمة بإجمالى سعة تخزينية تبلغ 543291 طن قمح بمراكز الزقازيق، وهى: القنايات، ديرب نجم، كفرصقر، قصاصين الأزهار، فاقوس، ههيا، منيا القمح، أبوحماد، أبو كبير، مشتول السوق، الحسينية، بلبيس.