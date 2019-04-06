وزير الزراعة ومحافظ الشرقية يتفقدان معهد بحوث الصحة الحيوانية بالزقازيق

تفقد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية معهد بحوث الصحة الحيوانية بمدينة الزقازيق، والذى يضم معمل ووحدة بحوث أمراض الأحياء المائية ومعمل مرجعى للرقابة على الإنتاج الداجنى تجول الوزير والمحافظ داخل غرف استلام العينات والباثولوجى والبكتريولوجى والدواجن.

أكد أبو ستيت، على أن الهدف من إقامة معاهد بحوث صحة الحيوان الوقوف على الأمراض الوبائية التى تهدد الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتعرف على الخطط التطويرية المستقبلية للمعهد بما يضمه من معامل ذات كفاءة عالية بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

يذكر أن المعهد يقدم التشخيص السريع والدقيق للأمراض التى تواجه الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وفحص الأغذية ذات الأصل الحيوانى ( لحوم – ألبان – أسماك – دواجن ومنتجاتهم ) وكذا المخلفات الحيوانية الواردة والمصدرة والمتداولة بالسوق المحلى فى المنطقة وتحديد مدى صلاحية المياه للاستهلاك فى مزارع الحيوان والدواجن والأسماك، وتحليل مكونات الأعلاف والكشف عن الملوثات البيولوجية وقياس السموم الفطرية، ونشر الوعى الصحى والبيئى لتطبيق اشتراطات الأمن والآمان الحيوى بالمعامل والأمن الحيوى بالمزارع حفاظا على صحة الإنسان والبيئة والتخلص الآمن والصحى من المخلفات، وبناء القدرات وتنمية المهارات الفنية للسادة العاملين بالمعامل والمتعاملين مع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية من خلال الدورات التدريبية والندوات الإرشادية واليوم الحقلى والمشاركة مع مديرية الطب البيطرى والجهات الأخرى فى الحملات القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية مثل مرض الحمى القلاعية والمشاركة فى أخذ عينات ما قبل البيع لمرض أنفلونزا الطيور والمشاركة المجتمعية مع الجهات ذات الصلة من خلال القوافل الحقلية المجانية لصغار المربين لمناظرة الحالة الصحية والكشف عن المسببات المرضية.

كما قام وزير الزراعة ومحافظ الشرقية بتفقد وحدة بحوث أمراض الأحياء المائية والتى تقوم فى فحص ذريعة وأصبعيات الأسماك المستخدمة للاستزراع السمكى قبل بدء أى مشروع سمكى للتأكد من خلوها من المسببات المرضية ومساعدة ودعم المربين لحل المشاكل الحقلية وإيجاد آليات لتنمية المزارع وكذلك فحص عينات المياه للتأكد من تناسبها مع المواصفات القياسية العالمية والتأكد من صلاحيتها للاستزراع السمكى.

يذكر أن الهدف من وحدة بحوث أمراض الأحياء المائية أن إجراء البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية والتشخيصية والمعملية لأمراض الأحياء المائية وحماية صحة الإنسان من مخاطرة الأمراض المشتركة وخاصة الأسماك والإرشاد والتوعية للحفاظ على الثروة السمكية وصحة المواطنين كمصدر غذائى صحى آمن.