وزير التعليم: اكتشفنا عباقرة فى الإجابات وطلابنا هيبقوا زى الدهب بعد سنتين

كتب محسن البديوى

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفن، إن الثورة البشرية هى الأساس، وإن مصر بحاجة لشباب قادر على المنافسة والإنتاج، ولكن الطريقة التعليمية القديمة لم تؤهلهم لذلك ولذا تسير الوزارة على خطة محددة، ووصلت لنتائج جميلة جدًا.

وقال وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع عمرو أديب: "الأجيال القادمة محتاجة تتعلم كويس علشان مصر تقف على رجيلها، ونعمل على تعليم المعلمين كيفية وضع الأسئلة الجديدة وطرق التصحيح".

وتحدث عن الامتحان الإلكترونى، قائلًا:"الأسئلة لها عدة إجابات، واكتشفنا عباقرة فى الإجابات، وهناك طلبة ردت بشكل غير متوقع، وهناك مجال للإبداع والعقل والابتكار، وهؤلاء الأولاد هيبقوا زى الدهب بعد سنتين، وهم الأبطال فى عملية التطوير".

وأوضح أن امتحانات شهر مايو المقبلة ستكون إلكترونية، والوزارة أخذت كل الاحتياطات ليمر الامتحان بلا مشاكل.

وذكر أنه مدعو لحضور الاجتماع السنوى للبنك الدولى وصندوق النقد، بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا:"وذلك نظرا لأن مصر بها أكبر تجربة لتطوير التعليم فى العالم".