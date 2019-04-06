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وزير الإعلام اليمنى: الضغط على إيران سينجح جهود السلام فى البلاد

السبت، 06 أبريل 2019 09:32 م
وزير الإعلام اليمنى: الضغط على إيران سينجح جهود السلام فى البلاد معمر الاريانى وزير الإعلام فى الحكومة اليمنية الشرعية
عدن /أ ش أ/
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طالب وزير الإعلام فى الحكومة اليمنية الشرعية معمر الإريانى، المجتمع الدولى بالضغط على إيران، فى حال أراد إنجاح جهود المبعوث الأممى، مارتن غريفيث وتحقيق السلام فى اليمن .

وقال الوزير اليمنى - خلال لقائه فى برلين مع عضو لجنة الشؤون الخارجية فى البرلمان الاتحادى الألمانى والمتحدث باسم مجموعة الشئون الخارجية للحزب الاشتراكى الديمقراطى (SPD) نيلز شميت - "باتت الصورة واضحة جداً بان الميليشيا الحوثية لا تمتلك قرارها، وأن القرار هو بيد ملالى طهران، وإذا أراد المجتمع الدولى إنجاح جهود المبعوث الأممى وتحقيق السلام فى اليمن، فإن عليه ممارسة الضغط على طهران".

وأعرب المسؤول اليمنى - حسبما أذاعت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - عن تطلعات الحكومة لمزيد من الدعم السياسى من قبل جمهورية ألمانيا الاتحادية، وبما يسهم فى الضغط على المتمردين الحوثيين وداعميهم الإقليميين من أجل إنهاء الانقلاب وتحقيق السلام الشامل والعادل، وفقا للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها.

وأكد أن الميليشيات المدعومة من إيران مصرة على إفشال الاتفاق والعودة بالوضع إلى مربع البداية فى محاولة منها للاستفادة من عامل الوقت لإعادة ترتيب أوراقها العسكرية، مشيرا إلى استغلال ميليشيات الحوثى الإرهابية هدنة الأمم المتحدة فى الحديدة لاستقدام المزيد من الحشود العسكرية وحفر الخنادق وزراعة الألغام .

 


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جهود السلام




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