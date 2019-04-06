وزير الآثار و40 سفيرا أجنبيا وعربيا يتفقدون الدير الأحمر بسوهاج.. صور

كتب ـ أحمد منصور - سوهاج ـ محمود مقبول

تفقد الدكتور خالد العنانى وزير الآثار يرافقه محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصارى، الدير الأحمر بسوهاج، بحضور الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ووالدكتور أحمد الأنصارى محافظ الإقليم واللواء هشام الشافعي، حيث قدم القمص أنطونيوس الشنودى أمين الدير الأحمر شرح مفصل عن تاريخ الدير والبعثات التى تعمل بالمكان.

تأتى جولة الوزير اليوم بعد سلسلة من الافتتاحات الاثرية والتى كان قد بدأها أمس بمشروع تطوير "أبيدوس" بتكلفة 42 مليون جنيه وافتتاح مشروع خفض منسوب المياه الجوفية بـ"الأوزيريون ومبنى خدمة الزائرين وتفقد معبد سيتى الأول، بالإضافة والتى رافقه فيها مجموعة من السفراء والمستشارين الثقافيين لعدد 40 دولة أجنبية وعربية وأفريقية من بينها إنجلترا، وإيطاليا، وفرنسا، وبلغاريا واليونان وروسيا والكاميرون وكوريا الجنوبية والأرجنتين وشيلى ومالطا والفلبين والتشيك وليتوانيا وغيرها، إضافة إلى ممثل مكتب اليونسكو بالقاهرة، ومجموعة من مديرى المعاهد الأجنبية بمصر.