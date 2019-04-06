هيكلة كاملة للقنوات الفضائية التابعة لمجموعة إعلام المصريين ودى ميديا

أعلن تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بدء الخطوات التنفيذية لهيكلة القنوات الفضائية التابعة لشركات إعلام المصريين ودي ميديا.





تامر مرسى وأضاف مرسى أنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة تنفيذية عامة تتولى مهمة وضع الاستراتيجيات والأهداف و كذلك إدارة الهيكلة المطلوبة فى شركات المجموعة الخاصة بالقنوات الفضائية.

وتشكلت اللجنة من تامر مرسي رئيسا، وبعضوية المهندس حسام صالح، وسمير يوسف، وحازم شفيق وهشام سليمان.





حسام صالح وأعلن تامر مرسى تكليف حازم شفيق برئاسة القنوات العامة لشبكتي أون والحياة. كما أكد مرسي استمرار سمير يوسف رئيسا لقنوات سي بي سي، واستمرار هشام سليمان رئيسا لقناة دي إم سي العامة.





حازم شفيق وبدأت اللجنة التنفيذية اجتماعاتها برئاسة تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم الاتفاق على عدد من القيادات لتكليفهم بمهام مختلفة، وجاء تكليف ألبير شفيق مديرا لقناة إكسترا نيوز مشرفا على قنوات الأخبار بالمجموعة، وأيمن سالم رئيسا لقناة أون سبورت، ومحمد سمير مديرا لقناة سي بي سي سفرة، كما تم إسناد إدارة قنوات الدراما التابعة للمجموعة ليسري الفخرانى، وكذلك تكليف محمود مسلم بالإشراف على السياسة التحريرية والمحتوى السياسى فى القنوات التابعة للمجموعة، وتكليف خالد مرسى منسقا عاما لقنوات أون والحياة.





هشام سليمان ومن المتوقع أن يتم إعلان قيادات للقطاعات المختلفة لإدارة الشكل الجديد للقنوات التلفزيونية فى ظل إطار الهيكلة الجارية.

كان تامر مرسي أعلن فى وقت سابق تعيين شركة ورلد ميديا وكيلا إعلانيا حصريا لشبكات أون والحياة وسي بي سي و دي إم سي، وأشار تامر مرسي إلى أن كافة القنوات الفضائية التابعة للمجموعة تعمل علي قدم و ساق من اجل استقبال شهر رمضان المعظم، وذلك من خلال تقديم أعمال هادفة تناسب الأسرة المصرية بمختلف فئاتها، وسيتم الإعلان عن المحتوى الرمضانى فى وقت قريب بعد استقرار تنسيق الخرائط المختلفة للقنوات.