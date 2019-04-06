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ننشر جدول امتحانات نهاية العام لـ" 2 ثانوى" عام و المكفوفين و الصم بالجيزة

السبت، 06 أبريل 2019 09:41 م
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لـ" 2 ثانوى" عام و المكفوفين و الصم بالجيزة خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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ينشر "اليوم السابع"، جدول امتحانات نهاية العام للصف الثانى الثانوى، وأولى وثانية ثانوى للمكفوفين والصم وضعاف السمع، بالجيزة، والتى تبدأ من 4 مايو القادم وتستمر حتى 12 من نفس الشهر.

وأكد خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تقرر تقويم مواد الأنشطة التربوية للمكفوفين يكون عمليا، ويعقد قبل نهاية الفصل الدراسى بـ15 يوم، ويتم امتحان التدريبات المهنية للصم وضعاف السمع لمدة 10 ساعات على يومين قبل امتحان المواد النظرية ولمدة 15 ساعة على 3 أيام عدا الحاسبات حسب ظروف كل مدرسة.

 

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