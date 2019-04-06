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نائب محافظ الأقصر يتفقد المشروعات والعمل في مدارس الزينية

السبت، 06 أبريل 2019 06:00 م
نائب محافظ الأقصر يتفقد المشروعات والعمل في مدارس الزينية جانب من الزيارة
الأقصر – أحمد مرعى
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قام محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، اليوم السبت، بجولة تفقدية لقرية المدامود التابعة لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر ورافقه خلال جولته العميد صلاح المندوه وكيل الوزارة لشؤون مكتب المحافظ والمتحدث الإعلامى للمحافظة، وعبد المحسن ربيع رئيس مدينة الزينية، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بالأقصر،  وسكرتير عام مدينة الزينية أحمد أبو عيش، ونائب رئيس المركز عبد الحارث زيادة ورئيس قرية المدامود قبلى وبحرى .

إستهل خيرى جولته بتفقد مدرسة الشيخ محمد متولى الشعراوى للتعليم الأساسى، حيث تابع أعمال المسح الطبى للطلاب للتأكد مم عدم وجود إصابات بينهم بالجديرى وشدد على ضرورة الإهتمام بنظافة المدرسة وخاصة دورات المياه لضمان عدم إصابة الطلاب بالأمراض.

وتفقد الوحدة الصحية بنجع جاد الكريم حيث تبين عدم وجود أطباء بها ،رغم قرار ندب عدد من الاطباء والصيادلة لها لتغطية العجز لذلك جاءت توجيهات نائب محافظ الأقصر لرئيس مدينة الزينية، بمتابعة اعمال ندب الاطباء للوحدة الصحية ورفع تقرير بالوضع الحالى.

وتابع نائب محافظ الأقصر اعمال تغطية 100 متر من الترعة المستجدة بالمدامود قبلى ، وكذلك سير العمل بمحطة الرفع بنجع جاد الكريم، وإختتم نائب محافظ  الأقصر جولته بتفقد اعمال الطريق المؤدى لمدينة الشمس حيث مشروع الاسكان المتضمن  78 عمارة بواقع 1848 وحدة سكنية.

 

 

 


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