ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة و بذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة، بالإضافة إلى 28 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأصدر المركز الاعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة قطار بحمولة إجمالية 1301 طن قمح فى حين غادر 76 سيارة نقل محملة بـ 3766 طن قمح وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 142663 طنا بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 53026 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 1800 طن يوريا و 7068 طن رمل و 1495 طن أرز و 10724 طن فوسفات.