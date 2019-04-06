مصلحة الطب الشرعي تفحص ضحايا "عنتيل السلام الكفيف" تنفيذا لأمر النيابة

كتب أحمد حسنى

من المنتظر أن تفحص مصلحة الطب الشرعى عددا من الفتيات ضحايا كفيف اغتصبهن وصورهن بمساعدة صديقه بغرض ابتزازهن.

يأتى ذلك تنفيذا لقرار نيابة السلام، بعرض الفتيات على الطب الشرعى، فى القضية التى عرفت بـ"عنتيل السلام الكفيف" وحبس المتهم الكفيف "محمد. س" 45 سنة، كفيف، وصديقه "مدحت.م" 18 سنة، على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة استدراج الفتيات فى عمر 14 سنة لتنظيف شقته بحكم أنه كفيف، ثم اغتصابهن وتصوريهن بمساعدة المتهم الثانى.

بدأت القضية بتلقي قسم شرطة ثان السلام ، بلاغا من "م. و" 14 سنة، اتهمت فيه رجل كفيف باستدراجها لتنظيف شقته، واغتصابها وتصويرها وتهديدها، حال عدم مواظبتها عل الحضور له.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة فألقت الشرطة القبض على لمتهمين، وتبين بأن الفتاة المبلغة لم تكن الضحية الأولى.