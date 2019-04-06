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مصر بتتقدم بينا.. مرشح لدخول موسوعة "جينيس".. محور روض الفرج أول كوبرى معلق يتم تنفيذه بأيدى مصرية

السبت، 06 أبريل 2019 02:56 م
مصر بتتقدم بينا.. مرشح لدخول موسوعة "جينيس".. محور روض الفرج أول كوبرى معلق يتم تنفيذه بأيدى مصرية الرئيس السيسى
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خلال السنوات الثلاث الأخيرة شهدت مصر حركة بنيان عظيمة، والتى من أبرزها محور روض الفرج والذى يعد الأضخم فى مصر، وهو محور عرضى حر يربط شمال وشرق القاهرة بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى عند الكيلو 39، ويبلغ طوله 600 كيلو متر، تعمل 3 شركات للإنتهاء منه، بين شركات قطاع عام وقطاع خاص .

ويشارك فى تنفيذ أعمال مشروع محور روض الفرج 4 آلاف مهندس وفنى وعامل، ويتم استخدام أكثر من 50 ونشا لحمولات تصل إلى 600 طن، و27 ماكينة دق خوازيق، كما أنه سيكون محورا موازيا لمحور 26 يوليو مما يساعد على حل الأزمة المرورية.

ومن المنتظر أن يساهم فى توفير 200 ألف لتر بنزين فى اليوم، حيث يربط مناطق شمال محور أبو بكر الصديق على ترعة الإسماعيلية بشرق القاهرة.

محور روض الفرج يعد أول مشروع مصرى وأول كوبرى معلق بهذه الضخامة يتم تنفيذه بأيد مصرية 100 %، وسيتم تسجيل الكوبرى الملجم فى موسوعة جينيس، لكونه أعرض كوبرى فى العالم، إذ يبلغ عرضه 64 مترا فى المنتصف ويضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل والتى يصل عرضها إلى 300 متر، ومن المستهدف مد محور "روض الفرج ـ الضبعة" حتى مدينة مطروح وسيدى برانى وصولاً إلى السلوم على الحدود الغربية مع ليبيا.


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السيسى

مصر بتتقدم بينا

الرئيس السيسى




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