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خالد صلاح
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مصر بتتقدم بينا.. حقل ظهر.. أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط على أرض مصرية

السبت، 06 أبريل 2019 02:59 م
مصر بتتقدم بينا.. حقل ظهر.. أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط على أرض مصرية الرئيس السيسى
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يعتبر حقل ظهر الذى يقع على بعد نحو 200 كيلو متر شمال بورسعيد، أحد أهم المشاريع المصرية العملاقة التى ستكون قاطرة التنمية والنماء فى مصر وخطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز، والحقل صنفته الشركات العاملة فى مجال النفط والغاز الحقل بأنه أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط بصفة خاصة، ومن أكبر الاكتشافات على المستوى العالمى بصفة عامة.

وبلغ عدد الشركات العاملة فى مشروع حقل ظُهر أكثر من 150 شركة محلية وعالمية، و15 ألف مهندس وعامل وفني عملوا دون الحصول على إجازات، وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، ارتفاع إنتاج حقل ظهر ليصل إلى 2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا.

ويساعد حقل ظهر الحكومة المصرية على تجاوز النقص في إمدادات الطاقة، وزيادة إنتاج الحقل ومشروعات تنمية غيره من حقول الغاز الطبيعي الكبرى ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز.

وكانت قد عثرت شركة إيني الإيطالية على حقل ظهر في منطقة في البحر المتوسط على عمق نحو 1500 متر، وقد تم حفر البئر إلى عمق 4000 متر في المنطقة الاقتصادية المصرية في البحر المتوسط.


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السيسى

مصر بتتقدم بينا

الرئيس السيسى




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