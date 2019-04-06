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مصرع مسجل خطر على يد نجل عمته بشبرا الخيمة

السبت، 06 أبريل 2019 10:08 م
مصرع مسجل خطر على يد نجل عمته بشبرا الخيمة جثة
بنى سويف :هانى فتحى
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لقى مسجل خطر بشبرا الخيمة مصرعه على يد نجل عمته أخذاً بالثأر، ووفق ما أكده شهود عيان فإن القتيل قام بقتل خاله "والد القاتل" بسبب خلافات بينهما، وقضى فترة العقوبة وعقب خروجه من السجن تربص به وانتظره أثناء سيره بالشارع حتى سنحت الفرصة وأمطره بالرصاص.

وأكد شهود العيان أن القاتل "ح.أ" كان يستقل دراجة بخارية وقام بإطلاق الرصاص على نجل عمته " ع.ا " والذى خرج من قضاء عقوبة من السجن منذ أيام فسقط غارقا فى دمائه أمام إحدى المحلات بمنطقة أرض الجنينة دائرة قسم أول شبرا الخيمة وسط حالة من الهلع والرعب بين المواطنين.

انتقلت قوة من الشرطة لمكان الحادث عقب تلقى إشارة من شرطة النجدة من الأهالى بسماع صوت طلقات نارية ووجود مصاب وتبين مقتل " ع.ا" على يد نجل عمته بسبب قيام المجنى عليه بقتل خاله بسبب كثرة الخلاف بينهما. وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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