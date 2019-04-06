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محمد فودة عن الخسارة الخماسية من صن داونز: فضيحة الأهلى مسئولية من؟

السبت، 06 أبريل 2019 07:05 م
محمد فودة عن الخسارة الخماسية من صن داونز: فضيحة الأهلى مسئولية من؟ محمد فودة
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علق الإعلامى محمد فودة على هزيمة النادى الأهلى بخماسية نظيفة من فريق صن داونز الجنوب أفريقى ببطولة دورى أبطال أفريقيا، قائلا: أسوأ ما في هزيمة الأهلى المذلة أمام صن داونز هو هذا التبلد والاستسلام، وغياب النخوة والرجولة والروح القتالية.
بوست-محمد-فودة
 
 
وأضاف فودة على فيس بوك: كل من تابع المباراة، سواء كان أهلاويا أو غير ذلك عانى شعورا بالشفقة والانكسار والعار، فهي فضيحة للكرة المصرية قبل أن تكون للنادي الأهلي الذي يحمل اسم مصر في هذه البطولة الأفريقية.
 
ووقال فودة: السؤال الآن هو من يحاسب إدارة الاهلي ولاعبيه وجهازه الفني على هذه الفضيحة، بالطبع نتوقع إقالة الجهاز الفني وتسريح لاسارتي، هذا المدير الفني الذي مرمغ سمعة النادي الأهلي وأذاق جماهيره مرارة الهزائم المتكررة المذلة، أيضا أذاق هذه الجماهير عار فضائح سوء الأداء قبل الهزائم.
 
وتساءل فودة عبر فيس بوك: ولكن هل تكفى إقالة الجهاز الفني أو المدير الفني لإزالة آثار الفضيحة، أم أن الأمر والحساب يجب أن يكون أبعد من ذلك ويمتد لمحاسبة مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمود الخطيب شخصيا بعد أن بات واضحا أن مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة يعاني معاناة شديدة في إدارة النادي الأهلي الكبير، وفشل تماما في الحفاظ على هيبة الأهلي داخليا أو محليا وخارجيا، وأصبحت جماهير الأهلي تضع يدها على قلبها في كل مباراة.
 
وقال فودة: "بالتاكيد نعلم أن فضيحة نتيجة مباراة الأهلي امام صن داونز لم يشهد لها الأهلي مثيلا عبر تاريخه الطويل الحافل بالبطولات والانتصارات، ليس فقط بالهزيمة بالخمسة، وإنما بهذا الأداء المخزي الذي أهان الفانلة الحمراء.. الأهلي كبير عليكم يا سادة، ولايليق أبدا أن تفضحوا الكرة المصرية أكثر من ذلك".

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محمد فودة

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