محافظ المنوفية يشهد المعرض السنوى الختامى للأنشطة التربوية ببركة السبع

المنوفية - محمود شاكر

شهد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية فعاليات افتتاح المعرض السنوى الختامى للأنشطة التربوية للتعليم العام والتعليم الفنى بمدرسة الشهيد محمد عمرو البدرى الإعدادية بنات ببركة السبع، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، ومدير إدارة بركة السبع التعليمية، ومدير إدارة الأنشطة التربوية، ورئيس مجلس الأمناء والآباء بالمديرية.

حيث قام محافظ المنوفية بافتتاح المعرض الختامى للأنشطة التربوية، وتم عرض فيديو متضمن تجهيزات المعرض والأنشطة المتنوعة به، فيما قام المحافظ بتفقد أقسام وأنشطة المعرض والمتضمنة محاور نافذة اللغة العربيه والرياضية ومتعددة التخصصات، وكذا أنشطة لوائح الحائط والمهارة اليدوية للغة الإنجليزية لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى أنشطة التربية الاجتماعية وتوجيه الصحافة والأنشطة الأخرى المختلفة للمرحلة الإعدادية وذلك باستخدام وسائل التعليم الحديثة طبقا لاستراتيجية منظومة التعليم الجديدة.

وفى ذات السياق حرص المحافظ على تفقد أنشطة طلاب التعليم الفنى ومنها(قسم تشغيل المعادن - والزخرفة - والكهرباء - والملابس - والقسم الزراعى) بالإضافة إلى أنشطة قسم الاقتصاد المنزلى وقام المحافظ بالتوقيع فى سجل كشف قسم الإقتصاد المنزلى، مشيداً بتلك الأنشطة المتميزة موضحاً أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالعملية التعليمية ومدخلاتها للعمل على النهوض بمصرنا الغالية.

وبدأت فعاليات الإحتفالية بالسلام الجمهورى أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وفى كلمته رحب وكيل وزارة التربية والتعليم بالحضور، معرباً سعادته بمشاركته محافظ المنوفية فعاليات المعرض السنوى الختامى للأنشطة التربوية وسط أبنائه الطلاب، موضحاً أن الهدف من إقامة تلك المعرض تنمية الجانب الجماعى والتعاون وتعزيز روح الإبداع والتميز والمنافسة والعمل على صقل مواهب الطلاب وتنمية مهاراتهم.

كما تضمن الحفل مجموعة من الفقرات الفنية لطلاب المدارس ومنها (كورال بلادى – طلع البدر علينا – موطنى – لأنك عظيمة - بيت العائلة) بالإضافة إلى العروض الرياضية المختلفة للطلاب.

وفى كلمته أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بوجوده تلك الحفل الختامى للأنشطة التربوية ومشاركة أبنائه الطلاب فرحتهم، مؤكداً على أهمية الأنشطة التربوية التى تعد جزءاً لا ينفصل عن العملية التعليمية والتى تساهم بدورها فى تنمية مواهب الطلاب، بالإضافة إلى إبراز القدرة على العمل التعاونى والمشاركة الفعالة بين الطلاب والثقة بالنفس مع التأكيد على روح الولاء والإنتماء لبلدهم، مشيراً أن المعلمين يحملون رسالة نبيلة من أشرف الرسائل التى أكدت عليها جميع الأديان السماوية نظرا لما يقدمونه من رسالة سامية ودورهم الرائد فى بناء أجيال قادرة على النهوض بوطنهم وجعله فى مصاف الدول المتقدمة.