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محافظة الإسكندرية: بدء التسجيل لورشة عمل مجانية "إعرف قدراتك"

السبت، 06 أبريل 2019 12:52 م
محافظة الإسكندرية: بدء التسجيل لورشة عمل مجانية "إعرف قدراتك" الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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أعلنت محافظة الإسكندرية، للشباب السكندرى، عن بدء التسجيل لورشة عمل مجانية "إعرف قدراتك" التى تقام تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية ضمن حزمة من ورش العمل والدورات التدريبية المتتالية المجانية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنمية قدرات الشباب وتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.

ويتم التدريب بالورشة على يد خبراء معتمدين من منظمة العمل، ومن المقرر إقامتها بمقر الديوان العام بالمحافظة، يوم الأربعاء الموافق ١٠ أبريل الساعة ٢ظهراً وحتى 6 مساءً ، ولمدة يوماً واحداً، وسيحصل المتدرب بنهاية الورشة على "شهادة حضور". 

وتنوه المحافظة أنه على من يرغب التسجيل بورشة العمل ملء البيانات فى الرابط الموضح أسفل، وسيكون الحضور بأسبقية التسجيل، على أن يتم حضور المتدرب فى الميعاد المحدد للورشة مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومى له.

هذا وفى حال وجود أعداد كبيرة سيتم تكرار ورشة العمل لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المتدربين.

يأتى ذلك فى إطار حرص محافظة الإسكندرية على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سيتم عقد سلسلة من الدورات التدريبية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات مثل، دورات المهارات الريادية، وولد فكرة مشروعك، وإبدأ وحسن مشروعك.

علما بأنه يتم إختيار تلك الدورات طبقا لرغبة العملاء وبناء على شروط ومقابلات شخصية تتم لكل منهم على حده.

وتتضمن الدورات تقديم التدريب والدعم الفنى والإدارى فى إختيار نوع المشروع وكيفية إدارته وإعداد خطة العمل وكيفية تسعير المنتج، مما يتيح بدء مشروعات صغيرة مدروسة وناجحة.

 

 

 


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