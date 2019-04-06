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متحدث الجيش الليبى يستشهد بسؤال "اليوم السابع" لـ لافروف ويكشف تطورات المعركة

السبت، 06 أبريل 2019 06:55 م
متحدث الجيش الليبى يستشهد بسؤال "اليوم السابع" لـ لافروف ويكشف تطورات المعركة اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الليبى
كتب : أحمد جمعة
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استشهد المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسمارى، بسؤال "اليوم السابع" لوزير خارجية روسيا سيرجى لافروف، حول موقف موسكو من العمليات العسكرية فى العاصمة طرابلس.

وقال المسمارى فى مؤتمر صحفى من مدينة بنغازى منذ قليل "الصحفى فى جريدة اليوم السابع أحمد جمعة توجه بسؤال رائع لوزير خارجية روسيا حول العمليات العسكرية فى طرابلس وموقف موسكو من عمليات الجيش"، مؤكدا أن إجابة الوزير الروسى تؤكد دعما ضمنيا من الحكومة الروسية لعمليات الجيش فى طرابلس.

كان مراسل "اليوم السابع" قد توجه بسؤال إلى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى حول موقف موسكو من العمليات العسكرية للجيش الليبى ضد الجماعات الإرهابية فى طرابلس.

بدوره قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن العملية العسكرية للجيش الليبى فى طرابلس والاشتباكات مع مليشيات مسلحة، سيطرت على جزء كبير من المباحثات.

وأكد لافروف فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، على أهمية عدم توجيه الاتهام إلى أى من الطرفين، مشيرا إلى أن الناتو تسبب فى انهيار ليبيا، موضحا أنه لا يجب تبرير ما يجرى فى البلاد، رافضا استخدام الطائرات الحربية فى المعارك بين الجانبين.


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