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مؤيدو المعارض جوايدو يخرجون باحتجاجات ضد الرئيس مادورو فى أنحاء فنزويلا

السبت، 06 أبريل 2019 11:11 ص
مؤيدو المعارض جوايدو يخرجون باحتجاجات ضد الرئيس مادورو فى أنحاء فنزويلا جوايدو المعارض الفنزويلى
كتبت فاطمة شوقى
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يخرج عدد من مؤيدى زعيم المعارضة "خوان جوايدو" للتظاهر اليوم السبت فى شتى أنحاء فنزويلا ضد الرئيس نيكولاس مادورو، والتى تعرف ب"عملية الحرية".
 
ووفقا لصحيفة "النويبو إيرالد" الأرجنتينية، فإن المعارضة ستحتج فى شتى أنحاء فنزويلا ضد مادورو، وإخفاقات الخدمات العامة التى تفاقمت بعد انقطاع التيار الكهربائى المتكرر فى مارس.
 
وقال زعيم المعارضة فى إشارة إلى صيغة الضغط التى يأمل فىى تحقيقها أخيرًا "وقف الاغتصاب" الذى يعتبر مادورو للرئاسة " هناك 358 اندلاعًا وطنيًا لـ" عملية الحرية "، مضيفا "ماذا يمكن أن يساعدنا العالم؟ بالطبع ، يمكن للعالم مساعدتنا ، وقد قلت ذلك مرارًا وتكرارًا ، لا يتعين علينا الانتظار ... الانتظار ، واليأس ، وعلى العكس ، لا أحد يطلب الصبر هنا ".
 
تأتى تلك المسيرات الاحتجاجية، بعد وقت قصير من تجريد الجمعية التأسيسية، الموالية لمادورو، جوايدو من حصانته البرلمانية، مما قد يؤدى إلى إلقاء القبض عليه.
 
كانت الولايات المتحدة وكولومبيا، وهما من الدول الداعمة الرئيسية لجوايدو، قد حذرت مادورو من احتجاز جوايدو.
 
 

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