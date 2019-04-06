قضايا الدولة تمكن محافظة بنى سويف من تحصيل 4 مليون جنيه

كتب إبراهيم قاسم

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة القضاء الإداري بجلسة 20 يناير الماضي في الدعوى رقم 36490 لسنة 71 ق، المقامة من محافظ بني سويف بصفته ضد شركة مصر بني سويف للأسمنت، بإلزام الشركة بسداد مبالغ فوائد التأخير عن الرسوم المحلية المستحقة عليها للمدعى بصفته عن الفترة ابتداء من عام 2002 وحتى الربع الثاني من عام 2013 المقدرة بمبلغ 4 مليون و8 آلاف و756 جنيهاً.

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها إن وقائع القضية ترجع إلى قيام الهيئة برفع الدعوى المشار إليها نيابة عن محافظ بني سويف بصفته ضد الشركة المذكورة بطلب إلزامها بأداء مبلغ 4 مليون و8 آلاف و756 جنيهاً قيمة فوائد التأخير على قيمة الرسوم المحلية المتأخر سدادها وذلك من انتاج الشركة من عام 2002 حتى الربع الثاني من عام 2013، وبجلسة 20 يناير الماضي حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي يضيف للخزانة العامة قيمة المبلغ المحكوم به.

وأوضح نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، أن ذلك جاء في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.