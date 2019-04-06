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فيديو.. سقوط نيزك فوق مدينة كراسنويارسك وسط روسيا

السبت، 06 أبريل 2019 09:49 م
فيديو.. سقوط نيزك فوق مدينة كراسنويارسك وسط روسيا نيزك فى روسيا
كتب محمد عبد العظيم
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أظهر مقطع فيديو قصير تم تسجيله من خلال إحدى كاميرات المراقبة فى سيارة، لحظات عبور نيزك للغلاف الجوى فوق مدينة كراسنويارسك وسط روسيا، حيث ظهر جسم متوهج كروى حلق بسرعة عالية فوق المدينة ثم اختفى فى السماء.

ولم تؤكد الجهات الروسية بشكل رسمي نبأ سقوط النيزك، حيث أن النيزك اختفى فى السماء ولم يكن هناك أى تهديد على أمن الأهالي وسلامة المرافق الحيوية في المنطقة، وذلك وفق وسائل إعلام روسية.

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نيزك يضرب سماء روسيا دون وقوع أضرار 

وقال سيرجى كاربوف، وهو خبير في علم الفلك من معهد الفيزياء في مدينة كراسنويارسك، إن النيازك المتوهجة تمثل ظاهرة نادرة، مشيرا إلى أن ومضة الضوء التي صاحبت عبوره تدل على أن الجسم الفضائي كان يبلغ حوالي 10 سنتمترات في قطره وهو حجم كبير نسبيا.

 


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