عمر مهنا: بعثة طرق الأبواب عقدت 88 اجتماعا فى واشنطن

واشنطن عبد الحليم سالم





أكد عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، أن وفد بعثة طرق الأبواب رقم 42 فى واشنطن عقد 88 اجتماعا، منهم 33 اجتماعا مع أعضاء الكونجرس و10 اجتماعات مع مساعدى أعضاء فى الكونجرس و6 اجتماعات مع قيادات الكونجرس .

وأضاف مهنا فى تصريحات للوفد الإعلامى فى واشنطن، بحضور طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أنه تم عقد اجتماع مع إدارة أبحاث الكونجرس التى تعد التقرير السنوى عن مصر.

وأضاف أن اللقاءات شملت العديد من الوكالات التابعة للإدارة الأمريكية، مثل بنك التصدير والاستيراد ومجلس الأمن القومى ومكتب التمثيل التجارى ووزارة الطاقة والخزانة وهيئة المعونة وهيئة التجارة. وعقدنا اجتماعات مع مسئولين فى البنك الدولى وصندوق النقد ومؤسسة التمويل الدولية و21 اجتماعا مع مراكز الأبحاث فى واشنطن منها معاهد الخليج والشرق الأوسط وكارينجى والتحرير وارميتدج وواشنطن لدراسات الشرق الأدنى وغيرها.

وقال مهنا، إن محور الحديث انصب حول مصر وقصص النجاح الاقتصادى فيها والقوة الناعمة فى مصر والتى تختلف عن بقية دول المنطقة مثلا مصر فازت بجلئزتى نوبل فى الآداب والسلام ولها دور باتت تستعيده فى الفن والسينما والرياضة، كما أن كل الأمريكان درسوا تاريخ مصر الفرعونى فى المدارس وهو ما يمكن استغلاله لجذب السياحة.