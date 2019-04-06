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ضبط 200 طن بسكويت خاص بالمدارس منتهى الصلاحية فى مخزن بالخانكة

السبت، 06 أبريل 2019 08:57 م
ضبط 200 طن بسكويت خاص بالمدارس منتهى الصلاحية فى مخزن بالخانكة بسكويت خاص بالمدارس منتهى الصلاحية
القليوبية إبراهيم سالم
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شنت الجهات التنفيذية بمدينة الخانكة حملة تفتيشية بقيادة اللواء ياسر حفناوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة، وحضور العميد شريف إلهامى مأمور مركز شرطة الخانكة، وبمشاركة العقيد خالد محمدى رئيس مباحث التموين، وطلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة، ومحمد عبدالرازق رئيس وحدة سرياقوس، وحسن الشورى رئيس وحدة أبو زعبل، ود عواد شكشك وأيمن عاطف من الطب الوقائى، مما أسفر عن ضبط مخزن لتخزين البسكويت.

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جاءت الحملة بعد اتصال تليفونى مدينة الخانكة من وحدة سرياقوس وتم إبلاغ المحافظ الذى أمر بسرعة التوجه للموقع، وتم التنسيق مع مباحث التموين بشبرا والإدارة الصحية بالخانكة وإدارة التموين، وتلاحظ صحة الشكوى وتم وجود حوالى 200 طن بسكويت منتهى الصلاحية، من شهر سبتمبر لعام 2018 مدون علية ليس للبيع ومخصص للمدارس فقط ثلاث أوزان لكل صنف الأول وزن 40 جرام والثانى وزن 50 جرام، والثالث 80 جرام لكل باكو بسكوت سعة الكرتونة 120 و190 باكو بحوالى 3 ملايين باكو.

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 وتم عمل محضر من قبل الصحة بأن البسكوت غير صالح للاستخدام الادمى لانتهاء الصلاحية ولا يجوز توزيعه على الطلاب نهائيا حفاظا على أرواحهم، وكذا تم عمل محضر من قبل مباحث التموين وجارى عرض المحاضر على النيابة العامة وتم غلق المخزن من قبل الصحة وتم تشميعه بالشمع الأحمر لحين صدور قرار النيابة العامة.

 

 

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