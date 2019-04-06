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ضبط 2 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

السبت، 06 أبريل 2019 03:45 م
ضبط 2 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة دقيق مدعم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على المخابز ومواجهة تهريب الدقيق المدعم وذلك بالتعاون مع مديرية التموين.

 

وأشرف على الحملة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وكمال راشد وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى رئيس ادارة الرقابة التجارية.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بمركز أبو المطامير لتحقيق أرباح غير مشروعه.

 

كما تم تحرير 164 محضرا للمخابز بالمراكز المختلفة وذلك لمخالفتها شروط التراخيص ونقص الوزن والتوقف عن العمل .


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