ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالمحلة

الغربية - مصطفى عادل

تمكن ضباط المباحث الجنائية، بمديريه أمن الغربية، من ضبط تشكيلاً عصابياً مكون من عاطلين مسجلين جنائيا، تخصصوا فى سرقة السيارات بالأكراه، وبحوزة المتهمين بندقيه أليه وآخرى خرطوش وسياره مبلغ بسرقتها.

كانت تحريات أجهزه الأمن بمديرية أمن الغربية، قد توصلت لقيام كل من رضا جلابيه عاطل مسجل شقى خطر، سبق إتهامه فى 25 قضية سرقه بالإكراه ومخدرات وسلاح نارى وبلطجه حريق عمد وإكراه على التوقيع، وحازم دراز عاطل مسجل شقى خطر، بالاشتراك فيما بينهما وتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه، واختباء المتهمين بأحدى شقق مدينه الإسكندريه.

ووجه اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، بأعداد مأمورية لاستهداف المتهمين، وبتقنيين الإجراءات تم ضبطهما بالإسكندريه، وبحوزتهما بندقيه أليه وأخرى خرطوش، وسيارة مبلغ بسرقتها، تم التحفظ على المضبوطات، وقرر احمد السعيد عمر رئيس نيابة اول المحلة حبسهما ٤ ايام على ذمة التحقيقات.