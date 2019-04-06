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صور.. وزير الزراعة يتفقد الحقول ويطئمن من الفلاحين على المحاصيل

السبت، 06 أبريل 2019 04:42 م
صور.. وزير الزراعة يتفقد الحقول ويطئمن من الفلاحين على المحاصيل وزير الزراعة يتفقد الحقول
الشرقية - إيمان مهنى
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واصل الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة جولته بمحافظة الشرقية، حيث تفقد أحد الحقول الزراعية و المنزرعة قمح على مصاطب بقرية المسلمية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق أدار وزير الزراعة و محافظ الشرقية حواراً مفتوحاً مع المزارع صاحب الحقل للتعرف على إنتاجية الفدان من القمح.

وأوضح وزير الزراعة أن زراعة القمح على مصاطب تمثل تطوراً كبيراً فى زراعة القمح والذى يعد محصولاً استراتيجياً لجمهورية مصر العربية مشيراً إلى أن مراكز البحوث الزراعية قامت بتعديل الماكينات الزراعية المستخدمة فى زراعة القمح لتكون صالحة لزراعة القمح على مصاطب مما يعد ذلك توفيراً للمال والجهد والوقت والمياه ويساهم فى تطوير زراعة القمح على مصاطب من حيث المساحة والإنتاجية .

ومن جانبه أكد محافظ الشرقية أن المحافظة رائدة فى زراعة القمح على مصاطب وهناك نماذج لحقول ارشادية بمراكز المحافظة مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد تنسيقاً كاملاً بين المحافظة و وزارة الزراعة لتطوير منظومة زراعة القمح على مصاطب نظراً لأهميتها فى توفير المياه المستخدمة لري الأراضي الزراعية والتى تمثل تحدياً كبيراً خلال الفترة القادمة .

ومن جانبه أشار الوزير إلى أن ما تردد حول إصابة محصول القمح بما يسمي الصدأ الأصفر هو  أمر مبالغ فيه و غير مبرر، وأن حقيقة الأمر قيام بعض المزارعين في وجه بحري بزراعة أصناف مخصصة للزراعة في وجه قبلي وفي مساحات محدوة جدا.

وأكد وزير الزراعة أن محصول القمح هذا العام مبشر جداً وهناك تنسيق كامل مع وزارة التموين في تجهيز الشون وتسهيل استلام المحصول وسداد قيمته.

 

 

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