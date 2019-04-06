صور.. محافظ جنوب سيناء يفتتح مركز شباب رأس سدر بتكلفة 500 ألف جنيه

جنوب سيناء – فايزة مرسال

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، أعمال تطوير مركز شباب مدينة رأس سدر، بتكلفة 500 ألف جنيه.

وتضمنت أعمال التطوير رفع كفاءة المبنى ككل والذى يشتمل على نادى تكنولوجيا وقاعة اجتماعات ونادى الفتاة والمكتبة والملاعب بواقع ملعبين نجيلة صناعى وملعب خماسى وكرة طائرة .

وحث المحافظ الأطفال على القراءة واستثمار فترة الصيف بعد قضاء الامتحانات فى القراءة ثم القراءة، مؤكدا أن القراءة هى أهم شيء وتكسب القاريء معارف وتوسع مداركه وتبنى العقول كما حث الأطفال على قراءة تاريخ بلادهم .

كما استمع المحافظ لعدد من الأطفال الموهوبين ومنحهم مكافآت مالية كما تفقد الملاعب ووجه بضرورة تخفيض قيمة ايجار الملاعب والتى تبلغ قيمتها 60 جنيه فى الساعة واعدا بانه سيطالب وزير الشباب والرياضة بتخفيضها للنصف.

رافق المحافظ اللواء عماد يوسف، سكرتير عام المحافظة واللواء نادر عشماوى، السكرتير العام المساعد، وعلى حمادة رئيس مدينة رأس سدر، محمد فتحى وكيل وزارة الشباب والرياضة وأحمد عبد العزيز وكيل المديرية للشباب ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية .

محافظ جنوب سيناء يفتتح مركز شباب رأس سدر (1)



محافظ جنوب سيناء يفتتح مركز شباب رأس سدر (2)



محافظ جنوب سيناء يفتتح مركز شباب رأس سدر (3)