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صور.. محافظ جنوب سيناء يفتتح أعمال تطوير مدخل ومدينة رأس سدر بتكلفة مليون ونصف جنيه

السبت، 06 أبريل 2019 02:30 م
صور.. محافظ جنوب سيناء يفتتح أعمال تطوير مدخل ومدينة رأس سدر بتكلفة مليون ونصف جنيه محافظ جنوب سيناء يفتتح أعمال تطوير مدخل مدينة رأس سدر
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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افتتح اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، أعمال تطوير مدخل مدينة رأس سدر، بتكلفة قيمتها مليون و350 ألف جنيه.

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بالمجهودات المبذولة من قبل الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر برئاسة رئيس المدينة، وبتعاونه مع الأهالى والنهضة التى تشهدها المدينة .

كما أثنى المحافظ على المشاركة المجتمعية بالمدينة وتفعيل دور المجتمع المدنى، حيث شارك المجتمع المدنى بمبلغ 400 ألف جنيه مساهمة منه فى أعمال تطوير مدخل المدينة .

رافق المحافظ اللواء عماد يوسف، سكرتير عام المحافظة واللواء نادر عشماوى، السكرتير العام المساعد، وعلى حمادة رئيس مدينة رأس سدر، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية.

 

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اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اثناء افتتاح مدخل المدينة  

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تطوير مدخل مدينة رأس سدر

 

 


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