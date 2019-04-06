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صور.. ترامب يزور الحدود الأمريكية المكسيكية ويتفقد أعمال الجدار العازل

السبت، 06 أبريل 2019 06:00 ص
صور.. ترامب يزور الحدود الأمريكية المكسيكية ويتفقد أعمال الجدار العازل ترامب على الحدود
كتب : أحمد علوى - تصوير رويترز
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توجه الرئيس الامريكى دونالد ترامب إلى كاليفورنيا ليزور الحدود الأمريكية المشتركة مع المكسيك، والتى تعد حاليا ساحة تجمع للألاف من المهاجرين .

وكان الهدف من زيارة ترامب هى تفقد جزءا جديدا من السياج الحدودى الذى وعد ببنائه، والتى كان هناك متظاهرون فى الجانب الآخر من الحدود فى المكسيك.

وتسبب ترامب بإثارة مخاوف الأسواق المالية بعد أن هدد بإغلاق الحدود مع المكسيك بموجب "حالة الطوارئ الوطنية" وتدفق المهاجرين والمخدرات، قبل أن يتراجع الخميس عن تهديده.

لكن ترامب لوح بأنه سيفرض رسوما بنسبة 25 بالمئة على السيارات المستوردة من المكسيك إذا لم تقم حكومة لوبيز أوبرادور بوقف الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

 

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