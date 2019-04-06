صور.. الآلاف يحتشدون حول زعيم المعارضة الفنزويلية فى كاراكاس

كتب : أحمد علوى - صور: رويترز

رحب الآلاف من مؤيدى زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، به فور وصوله بينهم فى تجمع حاشد فى كاراكاس.

وكان جوايدو قد نظم مؤخراً مسيرة جديدة ضد الحكومة فى العاصمة كراكاس، وذلك عقب قرار الجمعية التأسيسية برفع الحصانة البرلمانية عنه.

وأعلن جوايدو إصراره على التمرد وتحدى نظام الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو.

وكانت الجمعية التأسيسية الفنزويلية قد رفعت الحصانة عن رئيس البرلمان خوان جوايدو، الذى اعترفت به نحو 50 دولة رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وصوتت الجمعية بالإجماع على السماح بمواصلة الإجراءات الجنائية ضد جوايدو أمام المحكمة العليا.



