video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 02:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. الآلاف يحتشدون حول زعيم المعارضة الفنزويلية فى كاراكاس

السبت، 06 أبريل 2019 01:50 ص
صور.. الآلاف يحتشدون حول زعيم المعارضة الفنزويلية فى كاراكاس جوايدو مع مؤيديه
كتب : أحمد علوى - صور: رويترز
إضافة تعليق

رحب الآلاف من مؤيدى زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، به فور وصوله بينهم فى تجمع حاشد فى كاراكاس.

وكان جوايدو قد نظم مؤخراً مسيرة جديدة ضد الحكومة فى العاصمة كراكاس، وذلك عقب قرار الجمعية التأسيسية برفع الحصانة البرلمانية عنه.

وأعلن جوايدو إصراره على التمرد وتحدى نظام الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو.

وكانت الجمعية التأسيسية الفنزويلية قد رفعت الحصانة عن رئيس البرلمان خوان جوايدو، الذى اعترفت به نحو 50 دولة رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وصوتت الجمعية بالإجماع على السماح بمواصلة الإجراءات الجنائية ضد جوايدو أمام المحكمة العليا.

2019-04-05T222714Z_1538113745_RC17ECD9E050_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS (1)
 

 

 
2019-04-05T223152Z_1624716782_RC16A3DDE500_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS
 
 
2019-04-05T223205Z_1083171422_RC1E1F6AB840_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS
 

 

2019-04-05T224018Z_614717358_RC11D646D2B0_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS
 

 

2019-04-05T224251Z_139876145_RC1EFCDBA3E0_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS
 

 

2019-04-05T224519Z_1533324069_RC14C8F96D40_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS
 
2019-04-05T225044Z_1352125113_RC14B76B77D0_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS
 

 

2019-04-05T225137Z_745145373_RC1ED284CE70_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS
 

 

2019-04-05T225141Z_1899649558_RC16381D8740_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاتحاد الأوروبى يدين قرار سلطات فنزويلا تجريد خوان جوايدو من منصب رئيس البرلمان

إعتقال معارضين بفنزويلا بينهم مساعد لخوان جوايدو

خوان جوايدو

المعارضة الفنزويلية

كاراكاس

اخبار العالم




لا تفوتك
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية

"مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة

"مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة