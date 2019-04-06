video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 07:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صحيفة فرنسية: حفيد البنا تلقى 35 ألف يورو شهريا لدعم إرهاب الإخوان

السبت، 06 أبريل 2019 06:15 ص
صحيفة فرنسية: حفيد البنا تلقى 35 ألف يورو شهريا لدعم إرهاب الإخوان طارق رمضان
كتب : أحمد علوى
إضافة تعليق

كشفت هيئة رقابية حكومية فرنسية فى تقرير صادر حديثاً أن المفكر الإسلامى السويسرى طارق رمضان كان يتلقى مكافآت سخية من دولة قطر لتمويل مشاريع متعلقة غالباً بحركة الإخوان المسلمين، وفق ما ذكرته إذاعة مونت كارلو الدولية.

 

ووفقاً لما نقلته صحيفه " لكسبريس "الفرنسية عن مذكرة نشرتها وكالة Tracfin الرسمية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والمتخصصة بمكافحة الاحتيال المالى وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فإن رمضان عمل بصفة "مستشار" مع قطر وكان يتلقى أموالاً تدفعها "مؤسسة قطر" وهى إحدى القنوات التى تسمح للدوحة بتمويل مشاريع مختلفة فى جميع أنحاء العالم.

 

ووفقاً لصحيفة "ليبراسيون" الفرنسية التى اطلعت على التقرير، فإن مؤسسة قطر قد سهلت انتقال رمضان إلى الدوحة واستفادته من دعم الشيخ يوسف القرضاوى الذى يعد بمثابة الأب الروحى لحركة الإخوان المسلمين.

 

وبحسب تحقيقات الوكالة، فقد حوّل طارق رمضان فى 1 يونيو 2017 ما يعادل 590 ألف يورو من حسابه القطرى الذى تغذيه مدفوعات مؤسسة قطر الشهريةاوالمقدرة بـ 35 الف يورو شهريا.

ومن المرجح، دائماً بحسب الوكالة، أن تكون تلك الأموال قد استخدمت فى 28 يوليو 2017 فى شراء شقة من طابقين شمال باريس، وأن تكون دفعات أخرى قد تم التبرع بها لجمعيتى "Juste Cause" و"Horizons" المرتبطتين برمضان.

وفى كتاب نشر فى 4 أبريل 2019 بعنوان "أوراق قطر. كيف تمول الإمارة إسلام فرنسا وأوروبا"، تحدث الصحفيان كريستيان شيسنو وجورج مالبرونو عن المكافآت التى تلقاها رمضان، وكشفا عن التمويل الذى قدمته قطر لمؤسسات ومشاريع بناء المساجد المرتبطة بشبكة الإخوان المسلمين فى أوروبا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فضيحة جديدة تلاحق حفيد مؤسس الإخوان.. الشرطة الفرنسية تكشف 776 صورة إباحية على هاتف طارق رمضان.. و"سيلفى جنسى" مع ضحاياه أبرز المضبوطات..وتقارير: أرشيف تصفحه على الإنترنت تضمن مواقع مشبوهة.. وشرطة سويسرا تلاحقه

بعد شهور من التحقيقات والجلسات الغيابية.. طارق رمضان حفيد البنا يقف لأول مرة أمام القضاء الفرنسى للإدلاء بأقواله فى الاتهام باغتصاب سيدات.. ومحاميه: سأطالب بالافراج عنه بكفالة او فرض إقامة جبرية

طارق رمضان

حفيد البنا

قطر

اخبار العالم

الارهاب

تمويل الارهاب




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

التعليم تعلن اليوم تفاصيل نهاية مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم تعلن اليوم تفاصيل نهاية مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

شاهد.."مباشر قطر": حاشية تميم احتلت المناصب القيادية بشهادات تعليم وهمية

شاهد.."مباشر قطر": حاشية تميم احتلت المناصب القيادية بشهادات تعليم وهمية

رئيس تخطيط أنفاق السويس: مشروع مصرى 100% يخدم البلد لـ 120 سنة مقبلة

رئيس تخطيط أنفاق السويس: مشروع مصرى 100% يخدم البلد لـ 120 سنة مقبلة

اتحاد الكرة يخطر الكاف بإقامة مباراة الأهلى وصن داونز ببرج العرب

اتحاد الكرة يخطر الكاف بإقامة مباراة الأهلى وصن داونز ببرج العرب

وزير النقل: تطوير نظام مدرسة وردان ليصبح معهدا فنيا وتكنولوجيا للسكة الحديد

وزير النقل: تطوير نظام مدرسة وردان ليصبح معهدا فنيا وتكنولوجيا للسكة الحديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة