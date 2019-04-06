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سماء الأقصر تشهد تحليق 21 رحلة بالون طائر تقل 450 سائحا أجنبيا

السبت، 06 أبريل 2019 02:41 م
سماء الأقصر تشهد تحليق 21 رحلة بالون طائر تقل 450 سائحا أجنبيا البالون الطائر -ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت سلطات الطيران المدني، أن مطار البالون الطائر بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، شهد تحليق 21 رحلة بالون طائر أقلت علي متنها 450 سائحا أجنبيا من مختلف الجنسيات، وشهدت الرحلات إقبالا مميزا من الأفواج السياحية من مختلف جنسيات العام، وذلك بعد تحسن حالة الطقس في المدينة التاريخية.
 
وقال مفتشو العمليات الجوية بسلطة الطيران المدني، إن الرحلات خرجت بصورة طبيعية للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية فى البر الغربى، مع اعتدال حركة الطقس في سماء المدينة، حسيث أثبتت رصدة مطار الأقصر الدولي أن حركة الرياح تناسب إنطلاق كافة الرحلات بصورة طبيعية تماماً.
 
وتعتبر رحلات البالون الطائر بالأقصر، من أبرز رحلات المغامرة التى يقبل إليها السائحون من مختلف أنحاء العالم لدى زيارتهم لمحافظة الأقصر، بهدف التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والتأمل فى الحضارة المصرية القديمة، حيث الآثار الشامخة التى يمكن رؤيتها من السماء والشعور بعظمتها وكبر حجمها، بالإضافة إلى المعابد المهيبة ومقابر الملوك العظماء.
 

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