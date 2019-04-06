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السبت، 06 أبريل 2019 12:10 م
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سعر الدولار اليوم السبت 6-4-2019 فى مصر

السبت، 06 أبريل 2019 12:06 م
سعر الدولار اليوم السبت 6-4-2019 فى مصر الدولار _ أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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استقر سعر الدولار اليوم السبت 6-4-2019،  حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية أول أمس الخميس.

 

واستقر سعر الدولار عند ختام تعاملات الخميس، وسجل ثباتاً فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، ثابتا عند سعر 17.26 جنيها للشراء ، و 17.36 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.27 جنيه للشراء

17.37 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.26  جنيه للشراء

17.36  جنيه للبيع

 

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

17.29 جنيه للشراء

 

17.38 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

 

 

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.28  جنيه للشراء

17.38  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

 

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

 

 


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