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سجن أمريكية زعمت أن مهندسا مصريا حاول اختطاف ابنتها بفيرجينيا

السبت، 06 أبريل 2019 11:01 ص
سجن أمريكية زعمت أن مهندسا مصريا حاول اختطاف ابنتها بفيرجينيا المهندس زيان مع المحامية أثناء مؤتمر صحفى
كتبت رباب فتحى
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قال محقق بالشرطة الأمريكية، إنه تم سجن سيدة أبلغت الشرطة أن رجلاً مصرياً حاول اختطاف ابنتها من مركز تسوق في فرجينيا الغربية، بعدما تبين أن بلاغها  كان كاذبا، وربما بسبب "اختلافات الثقافات"، بحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية. 
 
وكانت الشرطة اعتقلت المهندس محمد فتحى حسين زيان، بعد أن اتهمته أم بمحاولة اختطاف ابنتها، لكنه فى الحقيقة لم يكن سوى يربت على رأسها ويداعبها، وبعد ساعات من نشر وسائل الإعلام العالمية لخبر محاولة الاختطاف، أفرجت الشرطة عن الرجل وأعلنت أن "اختلاف الثقافات" ربما يكون وراء الموقف برمته.
 
اعتقال ادمز
اعتقال ادمز
 
وقال المحقق بشرطة باربورزفيل جريج لوكاس، إنه تم توجيه الاتهام لسانتانا رينيه آدمز للإبلاغ كذبا عن حادث طارئ، وهى جنحة عقوبتها تصل إلى 6 أشهر فى السجن وغرامة قدرها 500 دولار.
 
وسلمت آدمز ، البالغة من العمر 24 عامًا ، نفسها إلى الشرطة ، حيث قال لوكاس إنها سُجنت بعد أن حدد قاضي الصلح دفع غرامة 20 ألف دولار. وقال إنها كانت هادئة بينما تم حجزها وتجاهلت أسئلة من حشد من الصحفيين الذين ينتظرونها في قاعة المحكمة، وقال لوكاس إن سانتانا لم يكن لديها محام.
 
المهندس زيان مع المحامية أثناء مؤتمر صحفى
المهندس زيان مع المحامية أثناء مؤتمر صحفى
 
ووجه الاتهام للأم بعد حكايتها المثيرة بشأن محاولة رجل اختطاف ابنتها وجرها من شعرها، حتى أنها اضطرت لاستخدام مسدس اليد خاصتها، ولكن سرعان ما اتضح زيف روايتها لكثرة التناقضات، وعدم وجود شهود، فضلا عن عدم مطابقة لقطات الفيديو الخاصة بالمركز التجارى مع رواية السيدة. وغيرت آدمز حكايتها بعد استجوابها.
 
سانتانا رينيه ادمز
سانتانا رينيه ادمز
 
ووجه إلى محمد فتحي حسين زيان 54 عاما، تهمة محاولة الاختطاف بعدما أمسك بالفتاة فى هنتنجتون مول فى باربورزفيل مساء الاثنين الماضى.

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