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روحانى : إيران مستعدة لتوسيع تجارة الطاقة والغاز مع العراق

السبت، 06 أبريل 2019 01:00 م
روحانى : إيران مستعدة لتوسيع تجارة الطاقة والغاز مع العراق حسن روحانى
رويترز
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 دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت إلى توسيع تجارة الغاز والكهرباء بين إيران والعراق والتعاون من أجل تنفيذ خطة ربط خطوط السكك الحديدية بالبلدين.

وقال روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي الزائر عادل عبد المهدي "خطط تصدير الكهرباء والغاز وربما النفط أيضا مستمرة ونحن مستعدون لتوسيع هذه الاتصالات ليس فقط بالنسبة للبلدين وإنما لبلدان أخرى أيضا".

كما عبر روحاني عن أمله في أن يبدأ العمل في غضون الشهور القليلة المقبلة في بناء خط سكك حديدية يربط بين البلدين بموجب اتفاق جرى إبرامه في مارس .

 


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