دواوين الوزارات..50 جنيه للتدخين و200 للتسطيح قيمة الغرامات بالسكة الحديد

إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

افتتاح المؤتمر السنوى لمستشفى الرمد العام بالإسكندرية حول طب وجراحة العيون

صور.. افتتاح أول بنك للدم بصحة الأسكندرية

وزارة التربية والتعليم:

فيديو معلوماتى.. رحلة كراسات الإجابة فى الامتحانات ومصيرها

وزارة التضامن:

التضامن: صرف مليار و772 مليون جنيه من معاشات إبريل حتى الآن

التضامن تحتفل بيوم اليتيم بفقرات فنية وعروض مسرحية للأطفال

وزارة النقل:

علشان ما تدفعش 210 جنيهات.. تعرف على وزن الحمولات المسموح بها فى القطارات

50 جنيه للتدخين و200 للتسطيح.. قيمة المخالفات والغرامات بالسكة الحديد

مفاجأة.. تطبيق زيادات غرامات تذاكر السكة الحديد تضاعف إيرادات القطارات العادية 1700%.. تطبيق القرار بمنطقة القاهرة رفع إيراداتها من 10 آلاف يوميا لـ 170 ألف جنيه خلال أول 3 أيام.. وتوقعات باستمرار تضاعف العائد

وزارة الزراعة:

صور.."الشلاتين تجنى الخير"..مزارع وادى حوضين يحصد أول محصول للقمح والشعير

الزراعة توافق على تصدير 142 ألف شتلة فاكهة لـ 17 صنفًا للخارج

وزارة التعليم العالى:

المنتدى العالمى للتعليم العالى: 19جامعة مصرية ضمن أفضل 1200 جامعة عالميا

وزير التعليم العالى يوجه بزيادة البعثات العلمية فى مجالات الذكاء الاصطناعىى

رئيس جامعة القاهرة: بدء الدراسة فى الجامعة الدولية العام المقبل

وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة: صرف 17 ألف جنيه مستحقات عامل بالأردن

القوى العاملة: عامل مصرى يحصل على 57 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

وزارة الإسكان:

وزير الإسكان: تحسين خدمات الصرف الصحى لـ830 ألف نسمة بالتجمعات الريفية

بدء تسليم قطع أراضى قرعة الإسكان المتميز بمدينة بدر الأحد المقبل

وزارة الأوقاف:

وزير الأوقاف يقيل وكيل الجيزة وقياديين بمنطقة الهرم بعد مقتل خطيب

وزير الأوقاف: 12 ألف ملتقى خلال شهر رمضان والجمعة المقبلة عن ضوابط الأسواق

وزير الأوقاف يحذر الجمعيات الأهلية من الوقوع فى أكل مال اليتيم