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جامعة القناة تستضيف اليوم الرياضى للجامعات المصرية.. الاثنين

السبت، 06 أبريل 2019 04:00 ص
جامعة القناة تستضيف اليوم الرياضى للجامعات المصرية.. الاثنين الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تستضيف بعد غد الإثنين اليوم الرياضى على مستوى الجامعات المصرية بالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، بملاعب كلية طب الأسنان فى تمام الساعة العاشرة صباحا، بالتعاون مع نقابة العاملين بجامعة قناة السويس. 

وأشار رئيس الجامعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن اليوم يبدأ بمسيرة سير يقودها رئيس الجامعة والقيادات الجامعية ومنتسبو الجامعة من أساتذة وعاملين وطلاب، كما يشمل اليوم مباريات كرة قدم وكرة سلة للطلبة، وبنش تكرارى، وكذلك كرة طائرة وكرة سلة للطالبات بمشاركة طلاب الوفود العربية وطلاب ذوى الإحتياجات الخاصة.

وأضاف رئيس جامعة القناة أن يوم 15 أبريل الحالى تبدأ الجامعة فى الأنشطة الثقافية لمسابقات "شارك واكسب"، وتشمل المسابقات "الغالب مستمر، سرعة البديهة، القدرات الذهنية، حل اللغز، الجائزة الفورية، وتتواصل فعاليات مسابقات "شارك واكسب" وتستمر حتى 22 أبريل الحالى، وستقام مسابقات الخدمة العامة والتى تشمل مسابقات كشفية" هيئه التحكيم، لف المنديل، عقد وربطات، طهى خلوى، ألعاب المغامرة البحث عن الكنز، نصب هايك، نماذج، والفعاليات تحت إشراف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ومن المنتظر أن يقام حفل ختام الفعاليات وتوزيع جوائز المسابقات 22 أبريل الحالى


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