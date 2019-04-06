تنمية المشروعات بأسيوط يقدم تدريبات "ولد فكرة مشروعك" و"ابدأ مشروعك" فى أبريل

أسيوط هيثم البدرى

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، على أهمية الدور الذى يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطه والصغيرة ومتناهية الصغر فى تمويل العديد من المشروعات التنموية بمراكز وقرى المحافظة فضلاً عن عقد ورش عمل ودورات للتأهيل والتدريب على إقامة وإدارة المشروعات معلناً تقديم الجهاز لتدريبات "ولد فكرة مشروعك gyb" و"ابدأ مشروعك SYB" بالإضافة إلى تدريبات ريادية لمن تنطبق عليهم الشروط الموضوعة مشيراً إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه هذا القطاع الهام الذى لديه القدرة على التأثير الايجابى على الاقتصاد القومي.

وأضاف رميح عبدالحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بفرع أسيوط إن الجهاز سيقوم بالتأهيل والتدريب على إقامة وإدارة المشروعات من خلال البرنامج المعتمد "ولد فكرة مشروعك gyb" و "ابدأ مشروعك SYB" لمن تنطبق عليهم الشروط بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وذلك استمراراً للبرامج التدريبية بمحافظة اسيوط وللراغبين فى إقامة مشروعات بمحافظة أسيوط.

وأوضح عبدالحسيب إنه سيتم تدريب الشباب من سن 18 : 35 عام على المهارات الريادية للإلمام بأبعاد العمل الحر "ايجابياته وسلبياته" وحل المشكلات التى قد تواجهه واكتشاف قدرات ومهارات وسمات رواد الأعمال ويستمر لمدة 3 أيام بواقع 7 ساعات يومياً خلال الفترة من 23 : 24 أبريل الجارى فضلاً عن تدريب أشخاص فى سن (21 : 55) عام وحاصلين على مؤهل متوسط على الأقل ؛ على توليد وتحديد أفكار للمشروعات لمن لا يمتلك الفكرة ولديه رغبة فى إقامة مشروع وذلك لمدة يومين بواقع 7 ساعات من التدريب وورش العمل ضمن المرحلة الأولى من حزمة برنامج ""ابدأ وحسن مشروعك" والمعتمد من منظمة العمل الدولية""ILO"" مضيفاً إنه سيتم البدء فى المرحلة الثانية من حزمه برنامج ""ابدأ وحسن مشروعك"" بتدريب "ابدأ مشروعك" لأشخاص من سن 21 : 55 عام وحاصلين على مؤهل متوسط على الأقل ولديه فكرة خلال الفترة من 7 : 11 أبريل الجارى بواقع 9 ساعات يومياً وذلك للتدريب على كيفية عمل وتوليد خطة عمل ذات جدوى ومبنية على أسس الاقتصاد الصحيحة لبدء المشروع، ويستمر المدرب فى متابعة رائد الاعمال ومشروعه لمدة عام كامل، وهو برنامج معتمد من منظمة العمل الدولية ""ILO"" منوهاً إنه للحصول على تلك البرامج التقديم والتسجيل بجهاز تنمية المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهية الصغر بفرع أسيوط الكائن بشارع الجلاء.