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تشترى ولا تبيع فى البورصة..تعرف على نصيحة خبير بسوق المال

السبت، 06 أبريل 2019 05:00 ص
تشترى ولا تبيع فى البورصة..تعرف على نصيحة خبير بسوق المال إيهاب سعيد خبير سوق المال
كتب هانى الحوتى
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تسبب أداء البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة الماضية، فى حيرة للمتعاملين بسبب التباين الكبير فى  الأداء بين مؤشراته، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى بنسبة 3.97% فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.14%، وحتى داخل المؤشر الرئيسى ساهم ارتداد سهم البنك التجارى الدولى للأعلى فى صعوده بنسبة كبيرة، ونقدم للمتعاملين نصيحة عن الاستثمار بسوق المالى فى الوقت الحالى من إيهاب سعيد خبير أسواق المال.
 
ينصح إيهاب سعيد، المتعاملين بسوق المال بالمتاجرة بسبب مرور المؤشر الرئيسى بحركة عرضية بين مستويى 15300 نقطة لأعلى، و14600 نقطة لأسفل، وربط استمرار ذلك بظهور أخبار إيجابية تدفع المؤشر لكسر مستوى المقاومة 15300 نقطة، ليتحول عندها المستثمر من اتجاه المتاجرة إلى الشراء والاحتفاظ.
 
وأضاف سعيد، لـ"اليوم السابع"، أن أبرز الأخبار الإيجابية المتوقع ظهورها الفترة المقبلة هى صفقة استحواذ "فيون" الهولندية على باقى أسهم شركة جلوبال تيلكوم القابضة، مما قد يساهم فى انتعاش سوق المال المصرى.
 
ورفض إيهاب سعيد، تحديد أى القطاعات المتوقع صعودها خلال الفترة المقبلة، بسبب تحرك كافة القطاعات عرضياً، مرجعا أسباب الارتفاع الكبير للمؤشر الرئيسى للبورصة الأسبوع الماضى إلى ارتداد سهم البنك التجارى الدولى-الأعلى وزناً بالمؤشر- من مستوى 66 جنيه إلى 74 جنيه للسهم الواحد.
 
  
وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 15.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى،  ليغلق عند مستوى 830.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.95% عن الأسبوع الماضى. 
   
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 423.3 مليار جنيه إلى 436.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 3.2%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 269.9 مليار جنيه إلى 271.5 مليار جنيه بنسبة نمو 0.6%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 693.2 مليار جنيه إلى 708.2 مليار جنيه بنسبة نمو 2.2%.
 

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